Jõgevamaal pidid samale päevale mahtuma nii kala- kui ka küüslaugupidu

Kalevipoja kala- ja veefestivali korraldaja Terje Lill sõnas, et tavaliselt on nende pidu toimunud nädal varem ning küüslaugufestival jällegi nädal hiljem. «Meie nihutasime oma sündmust nädala võrra hilisemaks, et see poleks Hauka laadaga samal ajal,» selgitas Lill.