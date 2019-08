Peeter Olesk: ole Maarjamõisas julge!

Teine küsimus. Kust teab minusugune, kui pikk minu raviteekond üldse on, kui üks arst võib kõhelda, kaks arsti võivad kumbki tõlgendada kas haigust tervikuna või mingit episoodilist indikatsiooni erinevalt? Või kui on «põhiarst» puhkusel ja teda asendab keegi, kes väga hästi teab ainult seda, et ta on minu arst kõigest mõneks korraks, mitte teekonna algusest kuni kurva lõpuni akadeemilises surnukuuris? Ja kui arste on kolm ehk konsiiliumi jagu, siis, nagu ütleb vanade kreeklaste aforism, on neist kolmest kaks jumalasalgajad.

Mida tõsiseltvõetavat saaksin ma oma olukorras, kus esiteks on ravi pooleli ja teiseks pole ma arstiteadust distsiplinaarses mõttes tundigi õppinud, ette panna? Ainult seda, et Tartus peaksid olema kättesaadavad kõik käsimüügirohud, mitte ainult need, mis on veel järel.

Seda ei saa aga arst üksi, isegi mitte kliiniku juhataja, ju üldse otsustada. Tema soovitab ravimeid toimeainepõhiselt, mitte apteegi laoseisu põhjal.

Võimalik, et asjaomane toimeaine ongi tõhus, kuid kaugeltki mitte iga arst ei tunnista patsiendile, et tema, st arstitädi, võtab osa ravimiuuringutest ehk allub vähemasti kaudselt ärisaladustele. Sinul kui patsiendil on isegi vedanud, kui arst ütleb ausalt ära, et ta pole vastavast ravitaktikalisest käigust ja ravimitest selle juurde kuskilt lugenud, ent ei taha ka ise olla esimene.

Ja kolmas küsimus. Olles muidu küll uudishimulik nagu vanaeit, ei tea ma siiski ei oma ravimeeskonna koosseisu ega selle suurustki. Veelgi enam, ma ei tunne ka protseduuride järjestust ega arstlikke tööriistu, kuna kõik nood voldikud, mida arstid ja kliinikud on kohustatud hoidma kõigile nähtaval kohal, on (maha)kirjutatud statistilise patsiendi, mitte personaalse patsiendi jaoks.

Protseduuridel võib olla kanooniline järjestus (ravimid pärast söömist, süst vereanalüüsi järel jne), kuid see võib ka muutuda – kui näiteks vererõhku on vaja mõõta kohe.

Olgu, meeskonna liikmete nimesid saan ma kindlaks teha kasvõi kliinikumi isikkooseisu järgi ja midagi iseloomustavat nende kohta kuuleb ka linna pealt. Mida ma aga peaksin tegema siis, kui linnapealne jutt on läbinisti negatiivne, ent minul puudub valikuvõimalus, ning mitte ainult see, vaid ka põhjendatud argumentatsioon?

Väga palju ütleb arsti kohta see, kas ta on läbinud kõik meditsiinilise redeli pulgad või on roninud redelile kuskilt keskelt.

Juba ammu on haiglapalat tegelikult tinglik ruum, aga siiski peaksin ma äärmiselt oluliseks seda, kas arst on olnud ka palatiarst, sest kui ta seda on olnud, tunneb ta patofüsioloogiat paremini sõltumatult sellest, mis ta arvas sellest ainest õppimise aegu.

Normaalne on inimese füsioloogia suhteliselt harva, eriti kuna normid määratakse kindlaks teatava vahemiku piires. Enamasti on inimesel ikka midagi viga, nii et tavaliselt ta ongi just patoloogilise füsioloogia objekt. Eksid seal pisut, kuid ära siis imesta, kui operatsioonil tuleb olla radikaalne.

Kirjutan neid ridu ühe korduva mõtte ajel. Jälle ja jälle kirjutatakse sellest, kui tähtis on haiguste ravis arsti ja patsiendi koostöö. Minusugune siiski ei saa olla arstidega võrdne, sest meditsiin ei ole minu eriala ega ole ma seda ka õppinud. Ülimalt saan ma arsti ees olla aus – ning siis selgub pahatihti, kuidas arstil puudub minu aususest osasaamiseks kas aeg või pädevus.

Hematoloogias on üks taustategur palavik, teiseks mingi infektsioon, aga mitte ilmtingimata ekslik dieet või korduv seedehäire. Isegi unehäire võib tekitada hematoloogilisi komplikatsioone, kui ainevahetuse biorütm ja vereringe normistik ei ole omavahel kooskõlas.

Ausa hematoloogi jaoks on see muidugi juba Raja tänava juhtum Maarjamõisast märksa lõunamal …