Galerii ja video: Põltsamaal leidis aset retrovankrite kogujate kokkutulek

Tegemist oli retrovankrite kogujate kokkutulekuga, mis leidis aset teist korda. Vankrite kogujaid ühendab Facebooki grupp, kus on ligi 1500 liiget. Grupi asutaja Raili Sule on kogu elu vaimustunud vanaaegsetest laste- ja nukuvankritest. «See on üks ajaloo talletamise viise, nagu ka iga teine vanavara kollektsioneerimine, kes kogub antiikmööblit, kes tehnikad, meie kogume kärusid,» selgitas Sule. Tal endal ruumipuuduse tõttu vankreid kodus poel, aga tal on olemas erinevad pildikogud ja kataloogid, kus on üle 3000 erineva vanaaegse lapsevankri.

Ka teadis ta peast nimetada vankrite mudeleid, mis tänasele kokkutulekule üles rivistati ning sättis neile vastavad sildid külge.

Tartlased Leila Simberg ja Kalle Kukk tulid kokkutulekule nelja retrovankriga. Kaks neist olid isegi sihtotstarbelises kasutuses, ühes kohvriks monteerivatas 1950ndatest aastatest pärit kergkärus istus nende 3,5-aastane tütar ning samast ajastust pärit lumivalges vankris «Pobeda» magas nende aastane poeg.

Kalle Kukk selgitas, et ta on koguaeg olnud retrofänn nign talle meeldib nõuka-aegsetele asjadele uut elu sisse puhuda. «Selle «Pobeda» sain ma 40 euroga, aga see oli väga kehvas seisus. Ladusin siia 1000 euro eest asju sisse, sest pea kõik jupid läksid vahetusse,» selgitas Kukk.

Igapäevaselt kasutavad Kalle ja Leila lastega jalutamiseks tänapäevaseid kärusid, aga mõnel erilisel sündmusel lasevad nad käiku oma retrovankrid. «Näiteks Hansapäevadele läksime retrovankriga ja kui vahel kodu lähedal Ülenurme põllumajandusmuuseumis midagi toimub, siis kasutame retrovankreid,» sõnas Leila Simberg.

Ta sõnas, et retrovankriga pole kuigi mugav ringi reisida, sest selle autosse mahutamiseks tuleb väga palju detaile lahti kruvida. «Kui selle käru kaasa võtame, sisi väga palju muud auto pagasiruumi ei mahugi.»

Entusiastlikumatel kollektsionääridel on isegi kümneid vankreid. Üks kõige suurem retrovankrite kogu on Raili Sule andmeil nende grupi liikmel Helle Kaljulal, kel on üle kolmekümne retrovankri. Põltsamaal toimunud kokkutulekule tuli ta kaubikuga, kuhu mahtus ligi kümme vankrit.