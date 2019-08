Paula Palmiste hakkas BMX-krossiga tegelema kaks aastat tagasi, kui avastas enda jaoks kodu kõrval oleva krossiraja. Paula rääkis, et alguses käis ta tavalise rattaga krossirajal sõitmas, kukkus küll mitu korda, aga ei lasknud ennast sellest heidutada. «Kaks suve tagasi tuli Paula mitmel õhtul koju, põlved ja küünarnukid veriseks kukutud,» rääkis Paula Palmiste ema Eneken Tikk. «Luiskas meile, et lihtsalt kukkus rattaga. Ühel päeval tunnistas isale, et käis seal BMX-krossi rajal sõitmas.»