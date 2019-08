Galerii: endiselt heas vormis Alphaville pani Kasepää lauluväljaku rõkkama

Tuleb tunnistada, et kuigi Kasepää on pigem väike kontserdipaik, ei teinud Saksamaa popmuusikalegend väikses paigas järeleandmisi ning andis korraliku ligi 1,5 tunnise kontserdi, pannes ka kogu kuulajaskonna ühes rütmis kaasa hüppama ja plaksutama.

Solist on ka ainuke Alphaville liige, kes on bändis püsinud selle algusest saadik. Ülejäänud praegused bändiliikmed on Alphavillega liitunud alles sel sajandil. Basskitarrist Alexandra Merl liitus bändiga kolm aastat tagasi.

Ka näitas Alphaville, et neile läheb korda see, mis ilmas toimub. Ühe loo pühendasid nad kliimamuutuste vastu. Pala «Next generation» keskel skandeerisid Alphaville liikmed «Fridays for Future», mis on üleilmse kliimaaktsiooni pealkiri.