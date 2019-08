Pildid: Küüslaugufestival tõi Kuremaa ranna ja pargi rahvast täis

Küüslaugu kilohind jäi laadal 5–10 euro vahele. Tartumaal küüslauku kasvatav Kalmer Rattik sõnas, et tänavu on keskmine küüslaugusaak. «Küüslauku tasub Eestis müügiks kasvatada küll, aga kahjuks tuleb meile liiga palju Läti ja Poola päritolu küüslauku sisse, mis kodumaist turult välja tõrjub,» sõnas Rattik.

Külastajad said festivalile sisenedes märkida Eesti kaardil paiga, kust nad kohale on tulnud. Näiteks oli kollane täpp kaardil kleebitud Ruhnu saarele ning tulijaid oli ka Saaremaa lääne servast Kihelkonnast.

Abikaasad Kaja ja Ants olid küüslaugufestivalile tulnud Pärnumaalt Läti piiri äärsest Tali külast. Küüslaugufestivali väisasid nad teist korda. «Eelmisel aastal oli jube vihmane,» meenutas Ants. Abikaasad sõnasid, et sõitsid mitusada kilomeetrit, et tulla Kuremaale festivalile. «Aga see on hea eesmärk ringi sõitmiseks ja eks tee peale jääb ka muid kohti,» lisas Ants.