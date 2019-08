Galerii: Tammeka ja Trans pakkusid Tamme staadionil erakordse väravatesaju

Tõsi, Tammeka ja Trans ei hoidnud end tagasi ka ligi kaks kuud tagasi toimunud meeskondade eelmises omavahelises mängus, kui tartlased võtsid võõrsil 5:2 võidu, ent Tamme staadionil 638 pealtvaataja ees lahti rullunud kohtumises ei ennustanud esimene veerandtund sugugi taolist hokiskoori. Pigem tundus, et meeskonnad on platsile tulnud luuravama ja konservatiivsema mänguplaaniga ning kohtumise saatus otsustatakse ära ühe-kahe tabamusega.

Ent siis hakkas juhtuma. 19. minutil põrutas kevadel 17-aastaseks saanud Patrick Genro Veelma palli karistusala joonelt Transi puuriluku Marko Meeritsa selja taha. 27. minutil skooris Markus Soomets - tema sai kevadel muuseas 19-aastaseks -, 38. minutil oli suurepärasest kauglöögist täpne taas Veelma ning vaevalt neli minutit hiljem tegi Mihkel Järvise (temagi sai kevadel alles 19-aastaseks) karistuslöögist seisuks juba 4:0!

Siiski näitas Trans kohe, et mäng pole veel kaugeltki tehtud. Minut pärast Järviste väravat skooris Aleksandr Zakarliuka ning teise poolaja neljandal minutil vähendas Markas Beneta külaliste kaotusseisu vaid kaheväravaliseks.

Siis oli taas Tammeka kord, kui 59. minutil vormistas kübaratriki Veelma. Veerand tundi hiljem vastas narvakate poolt Eric McWoods. Omakorda minut pärast seda lõi vahetusmees Sten Reinkort (21-aastane) Tammeka kuuenda värava. Kohtumise lõppseisu vormistamise au jäi juuli parimaks mängijaks valitud McWoodsile. See tabamus sündis mängu viimasel minutil.

Tammeka peatreener Kaido Koppel ütles pärast hullumeelset mängu, et sellise skoori puhul ei lähtuks ta sellest, et kui rahul võib olla enda löödud kuue väravaga või kui palju mitte rahul sellega, et endale lubati lüüa neli kolli.

«Ma pole küll väga pikalt treeneritööd teinud, kuid arvasin, et olen näinud nii mõndagi. Aga sellist asja ei osanud küll oodata,» nentis Koppel. «Seega jään lihtsamale tasemele: olen lihtsalt ühe väga huvitava ja vägeva elamuse võrra rikkam. Mis kõige tähtsam: mängu eel sai pandud selline lihtne ülesanne nagu kolm punkti ja see sai täidetud. Ja kui löögid nii hästi õnnestuvad nagu täna - poisid panid siin pallid täpselt ristnurkadesse - siis saad teha ka selliseid suuri skoore.»

Kübaratriki vormistanud Veelma kohta ütles Koppel, et noormees on treeningutel ja mängudes tõestanud, et on piisavalt hea, et väärida kohta põhikoosseisus ning ta on oma võimaluse väga hästi ära kasutanud. «Meil kõigil on tema üle väga hea meel ning alati on äge, kui noortel hästi läheb,» kiitis Tammeka loots.

Samuti tõdes treener, et meeskonnale on palju juurde andnud Tartu FC Santose kasvandiku, viimased kaks aastat Itaalia klubi Genoa Sampdoria noortevõistkonda kuulunud Markus Soometsa lisandumine. Tammeka on võitud kõik kolm liigamänu, kus Soomets on osalenud ning tema arvel on juba kaks väravat ja resultatiivne sööt eelmises voorus FC Flora üle 1:0 võidu toonud väravale.

«Ta on väga huvitavate omadustega mängija, kes tõi oma kvaliteediga keskväljale konkurentsi juurde. Kvaliteedi ja konkurentsi tõus on meeskonnale ainult positiivne, sest see aitab meeskonnal areneda ja oma mängulist taset tõsta,» ütles Koppel.