Riffarrica lajatab eesti jõulise rififolgiga Egiptuses ja Lätis

«Ootame esinemist nii Aleksandrias kui ka Riias väga,» ütles Kulno Malva. «Meid on sel suvel Eestis väga hästi vastu võetud, kontserte Viljandi, Viru ja Seto folgil on saatnud suurepärane tagasiside. Eks väike ärevus on küll sees, et kuidas nii erinevas kultuuriruumis nagu Egiptus meie muusika inimestele mõjub. Aga arvan, et oleme seal oma jõuliste riffide ja regilauludega päris eksootilised ja omanäolised.»