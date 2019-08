Tartus on kümmekonna rahvusköögi restorane. Meil saab mitmel pool Itaalia, Inglise või Ameerika köögist mõjutatud toite, ka Vene ja Gruusia köök on siin esindatud. Mõne aasta jooksul on tekkinud türgipärased kebabikohad. Sushi’t saab ja muid Aasia toite pakkuvaid restorane on varsti kahe käe sõrmede jagu.