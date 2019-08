Valmis esimene Eesti seitsmetolline plaat

See on esimene Eestis pressitud seitsmetolline heliplaat. Esitluskontsert on laupäeval filmifestivalil Tartuff.

Neli lugu

Roots on plaadile salvestanud neli lugu: A-poolel «Waiting Around» ja «One Good Song», B-poolel «Birdsong Thing» ja «In the Dark». Mõlema poole esimeses loos kõlab elektriline ja kummagi poole teises loos akustiline kitarr.

«Kõik neli lugu on uued ega ole varem ühelgi plaadil ilmunud,» selgitas kitarrist. «Need on salvestatud 7. juunil spetsiaalselt selle plaadi tarvis ning arranžeeritud parajaks just seitsmetollise plaadi «ideaalset» küljepikkust silmas pidades.»

Loo «Birdsong Thing» tekkimisega on seotud iseäralik lugu. Nimelt kuulas Roots koduaknast Karlovas kord ööbikut, kes üritas oma laululaksutuste sekka lükkida midagi niisugust, mille ta oli meelde jätnud küllap vist mõne arvutimänguri tegevust jälgides. Linnulaulust sai pilli­lugu.

Plaat «Waiting Around». Priit Põder Seitsmetollisega tulid meelde tunded, mis said läbi elatud esimese 12-tollise tegemisel. Et kogemusi on palju, läks nüüd seitsmetollisega libedamalt, ütles Ragnar Pitsi.

Ajalooline oli ka Andres Rootsi eelmine vinüülplaat, aprillis 2016 samuti Vinyl Plantis pressitud 12-tolline ehk LP ehk kauamängiv «Roots Music». Nimelt oli see kõigi aegade esimene Eestis tehtud vinüülplaat.

Vinyl Plant on tartlaste Ragnar Pitsi ja Erki Pedaste osaühing, mis alustas Kastani tänavas, viis-kuus maja Samelinist Võru tänava poole, endises töökojas muusikasõpru rõõmustava tegevusega aastal 2015. Miks otsustasid nad Eesti esimese seitsmetollisena toota samuti Andres Rootsi loominguga helikandja?

«Tahtsime teha esimese seitsmetollise pärast mitmeaastast vaheaega 12-tollise järjena, nii et kollektsionääridel oleks huvitav – nad saavad panna kõrvuti ühe ja sama muusiku kaks plaati, mis on mõlemad omal alal Eestis esmakordsed,» ütles Pitsi. «Seitsmetollisega tulid meelde tunded, mis said läbi elatud esimese 12-tollise tegemisel. Et kogemusi on palju, läks nüüd seitsmetollisega libedamalt.»

Mis tuleb Vinyl Plantist järgmise seitsmetollise plaadina kuulajate ette? «Mõned asjad Soomest ja ka Eestist on tulekul, aga et me läksime nüüd kaheks nädalaks puhkama, ei saa praegu kindla peale öelda, mis valmib järgmisena,» ütles Pitsi.

Ta ei osanud Tartust eemal puhkuselainetel heljudes öelda ka seda, kui palju on Vinyl Plant oma tegutsemisaastail erinevaid helikandjaid üleüldse ühtekokku valmis teinud. «Peaks arvutist järele vaatama, aga üldiselt – palju,» ütles ta. «Kui keskeltläbi võtta, tuleb viis-seitse asja nädalas, aga võibolla rohkemgi, oleneb hooajast. Koos kassettidega võibolla näiteks 40 asja kuus.»

Muusik on ülimalt rahul

Andres Roots rääkis, et on valminud plaadiga ülimalt rahul.

«Abikaasa tuli tuppa, kui ma prooviplaati kuulasin, ja ütles: «Oi, kas see tuleb plaadi pealt? Ma arvasin, et sa lihtsalt mängid kitarri!» Minu plaate on ta meie 19 abieluaasta jooksul kuulnud igasuguseid, aga selline asi juhtus esimest korda,» lisas muusik. «Ja see oligi eesmärk – teha nii naturaalselt kõlav plaat kui võimalik.»

Esimese seitsmetollise esitluskontserdi andis Andres Roots 13. augustil Tallinnas Von Krahlis.