Südaöiseid kinolisi ootab ees sündsuse piiridest üleastumine

Filmi «Ärtuemand» keskset pinget, mis tekib sellest, et kaksikute ema, ühiskonnas heal järjel Anne otsustab võrgutada oma mehe vanima poja eelmisest abielust, sobib hästi kirjeldama «The Graduate’ist» pärit võtmetsitaat «Mrs. Robinson, you're trying to seduce me!» («Proua Robinson, te püüate mind võrgutada!»).