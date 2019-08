Mänguasjamuuseum avas näituse taaskasutust hindavatest karudest

Liivika Asumaa osavate käte alt on välja lipsanud nii jäneseid kui rebaseid, kasse kui elevante, kuid kõige rohkem siiski karusid. Mänguasjad on valmistatud Saksa ja Itaalia viskoosist ning nende täidiseks on kasutatud saepuru.

Mänguasjade autor arvab ise, et karusid ja teisi loomi tasub erilise tähelepanuga lähemalt uurida, sest nende seljas olevad rõivatükid on hea näide taaskasutuse võimalustest. «Sitsid ja satsid, kraed ja kuued on valminud meie pere vanadest riietest, mis saavad nüüd loomade seljas uuesti särada,» paljastab Asumaa kehakatete päritolu.

Paljud Liivika Asumaa valmistatud karud ja teised loomad rändavad veebipoodide kaudu kõikjale üle maailma. Ometi on üks loom, keda Liivika ära müüa ega kinkida ei taha – see on kõige esimene omavalmistatud karu Maximilian. Teda näeb uhkelt teiste kõrval istumas ka mänguasjamuuseumi väikesel galeriinäitusel.