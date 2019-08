Ajakirjandusprofessori Juhan Peegli elu näitust näeb nüüd arvutist

Virtuaaltuuri teeb isuäratavaks asjaolu, et pilte ja dokumente on võimalik suurendada ja neil lähemalt uurida iga üksikasja, mis õppehoone koridorihämarus võis esimesel korral tähelepanuta jääda. Samuti Juhan Peegli oma käega kirjutatud sedeleid ja teateid, meeldetuletusi ja manitsusi, mida Peegli-aegsed ülikoolitöötajad on kunagi ettenägelikult kokku korjanud ja tallele pannud neil sisalduva teravmeelsuse, ajastuparoodia ja humoorikuse pärast.