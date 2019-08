Raimo Ronimois: sõidueksamisabad on kehva töö tagajärg

Hiljuti ilmus Tartu Postimehes Karolina Kadaku artikkel, milles käsitleti sõidueksamite ülipikka ooteaega maanteeameti liiklusregistri büroodes. Noored juhikandidaadid peavad eksamile pääsemiseks ootama kuni kolm kuud.

Kellele see kasulik on? Kuidas see sai nii juhtuda, et varasema kahe nädala asemel peab nüüd suisa kolm kuud ootama?

Tõenäoliselt on esmased kasusaajad autokoolid, kes saavad ooteperioodil müüa õpilastele sõiduõppe lisatunde. Ameti asjaajamise saamatuse tõttu on kannatajad juhikandidaadid, kelle ootused teenuse kvaliteedi suhtes on märksa suuremad. Kolm kuud on liiga pikk aeg, et peale autokooli läbimist oma juhtimisõigust ametlikult vormistada ja hakata oma oskusi praktiseerima. Juhtimisõiguse omamine on tänapäeval üks oluline osa täiskasvanuks saamise protsessist ja noortel, eriti maanoortel, on see hädavajalik oma konkurentsivõime tagamiseks tööturul. Riik peaks seda mõistma ja panustama maksimaalselt selle võimaluse tagamiseks.

Inimesi on kahte tüüpi: ühed oskavad asju ette näha ja teised oskavad asju ette kujutada. Erinevus on selles, et viimaste puhul sõltub edu fantaasiarohkusest, esimeste puhul aga kogemustest ja oskusest leida seoseid ning parimaid lahendusi. Maanteeametis tehtud muudatused olid kindlasti põhjustatud ettekujutusest, et moodsas organisatsioonis on vaja asju pidevalt timmida – saagu või kehvem, aga me reformime!

Mis saaks siis, kui maanteeamet teataks, et 2 + 2 maanteid enam ei ehitata ja võetakse seisukoht, et Tartust Tallinna ei pea saama sõita kahe tunniga, vaid ütleme, et näiteks neli tundi on ka ju piisavalt hea tulemus?

Juhtimisteooria ütleb, et tööprotsessi seire peab olema pidev (planeeri, muuda, teosta ja mõõda, seejärel planeeri uuesti ja ring käivitub taas). Praegu aga tundub, et muudatuste juhtimine ei ole maanteeametis pidev protsess või ollakse rahul kesise tulemusega. Eksamiosakonna juhataja teatab, et nii on see kogu aeg olnud ja muretsemiseks pole põhjust.

Maanteeamet on suur organisatsioon ja selle teised üksused teevad head tööd liiklusohutuse tagamisel ja taristu arendamisel ja hooldamisel. Mis saaks siis, kui maanteeamet teataks, et 2 + 2 maanteid enam ei ehitata, ja võetakse seisukoht, et Tartust Tallinna ei pea saama sõita kahe tunniga, vaid ütleme, et näiteks neli tundi on ka ju piisavalt hea tulemus? Kindlasti poleks me kodanikena selle seisukohaga nõus ja hakkaksime selgitust küsima. Miks arvab siis maanteeameti eksamiosakond, et kolm kuud ooteaega on rahuldav ja amet ei pea midagi muutma? Selle asemel, et leida uusi lahendusi või pöörduda vanade juurde, süüdistatakse autokoole ja saamatuid juhikandidaate.