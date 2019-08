Festival Skeneraator toob Peipsi äärde 21. sajandi alternatiivse raske roki

Kokku astub lavale 13 bändi Eestist, Soomest, Lätist ja Ukrainast. Rõhku on pandud sellele, et muusika oleks alternatiivne, aga samas ka kvaliteetne. Võrreldes eelnevate aastatega on festivali tänavu rohkem reklaamitud nii Lätis kui ka Soomes, kus vastavates skeenedes üritust juba tuntakse.

Festivalil avaldas soovi esineda koguni 62 ansamblit. «Meil oli keeruline otsustada, keda võtta, keda jätta. Nii kahju oli bändidele öelda ei. Ka minu osad lemmikud pidid jääma ukse taha,» tõdes Skeneraatori peakorraldaja Sander Luuk. «Ka siis kui ma poleks korraldaja, läheks ma kindlasti vaatama Ukraina kahurväge Somali Yacht Club, Kaiserit, kes on juba korra Tartus käinud ja muidugi 4Dots on omaette täiesti ulme,» jagas ta soovitusi.

Luugi sõnul on neid kodumaiseid bände, kes on head, sel aastal Eesti eri festivalidel juba palju näha olnud. Just seetõttu esinevad Skeneraatoril Eestist vaid Talbot ja Ocean Districts ning valdavas ülekaalus on hoopistükkis Soome bändid. Koos nendega on oodata ka lahetaguseid külalisi. Tallinnast toob publiku kohale koguni spetsiaalne festivalibuss.