Kajar Lemberi süüasja arutamisest kujuneb mammutprotsess

Eelistungil võtsid Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi vastas istet 12 kaitsjat, süüdistatavad ise tänasel istungil ei osalenud. Istung vältas väikeste vaheaegadega pea viis tundi. Selle aja jooksul sai vaid selgeks, et ainuüksi kohtulike tõendite läbi vaatamiseks kulub 72 tööpäeva.

Kohtunik Raina Pärn pidi istunil ühe lühikese vaheaja välja kuulutama ainuüksi seetõttu, et saali oli tarvis 2021. aasta kalendrit. Avaistungiks märgiti esialgu 18. mai 2020. aasta ning kohtulike tõendite läbi vaatamine lõppeb süüasjas 2021. aasta oktoobris. Sellele omakorda järgnevad kohtuvaidlused, mis samuti vältavad vähemalt kuus päeva, mis tähendab, et ilmselt ei langeta kohus otsust enne 2021. aasta novembrit

Enamik kaitsjatest rõhus tänasel eelistungil süüdistusakti puudustele ning pooled neist tegid kohtule ka vastavad taotlused. «Minu klient, Indrek Moorats, tegi koguaeg oma tööd ühtmoodi ning nüüd on ta ühtäkki kuritöös kaasosaline. See süüdistusakt on puudulik,» sõnas Indrek Mooratsi kaitsja, vandeadvokaat Mart Missik.