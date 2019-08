Vaata videost, milline näeb Vanemuise tänav välja pärast remonti

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul kujuneb Vanemuise tänavast kergliikluse tuiksoon, kus on mugav liikuda nii jalgsi kui ka jalgrattaga. «Hoogne jalg- ja jalgrattateede rajamine on linnas tervikuna muutnud rattaga liikumise märkimisväärselt lihtsamaks ja ohutumaks ning seetõttu on jalgratturite osakaal linnaliikluses aasta-aastalt kasvanud. Jätkame ka edaspidi uute jalg- ja jalgrattateede rajamist ning omavahelist loogilist ühendamist, et kergliiklejate olukorda linnas veelgi paremaks muuta,» lisas Tamm.