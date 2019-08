Tartus valmistutakse rahvusvahelise filmi võteteks

Lisaks saabub võtetele mitmeid näitlejaid Taanist ja Belgiast ning rahvusvaheline professionaalne meeskond. Filmi kaastootja Nafta Films produtsendi Esko Ripsi sõnul on tartlastel põhjust elevust tunda. «Esimest korda filmitakse Tartus nii suurejoonelist väärtfilmi, mis jõuab kindlasti laiema kinopublikuni ja toob loodetavasti ka festivalidelt auhindu. Režissöör ja peaosatäitja on Eesti publikule tuttavad PÖFFi programmidest.»

Mängufilm «Erna läheb sõtta» jutustab Esimese maailmasõja ajal Taanis Jüütimaal elanud vaprast naisest, kes poja kaitsmiseks võtab ette raske teekonna Taanist läbi Saksamaa Prantsusmaa rindele. Nafta Films produtsent Margus Õunapuu sõnul tunnevad kinosõbrad Trine Dyrnholmi näiteks filmidest «Kommuun» ja «Ainult armastust» ning režissöör oli 2000ndal aastal ka Oscari nominent lühifilmiga «Theis and Nico». Meespeategelast mängib Taani näitleja Ulrich Thomsen, kes on osalenud James Bondi filmis «The World is not Enough» ja «Killing me softly». «Film kuulub sõjadraama žanrisse, kuid sellest ei puudu ka Madalmaade filmile omane must huumor ega liigutav armastus,» lisas Õunapuu.