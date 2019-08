Ekspertiis: Kükitaja külas tapetud 16-aastane poiss põles elusalt

Mehed ja tapetud poiss olid omavahel tuttavad. Politseile laekus vihjeid, et tüli võis tekkida 60-eurose võla pärast. Kriminaalbüroo politseileitnant Rain Vosman arvas, et tegemist oli meeste omavahelise arveteklaarimisega.

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul on kohtuarstlik ekspertiis kindlaks teinud, et poiss oli maja süütamise ajal veel elus. Ta suri põlengu tagajärjel, surma põhjustas vingumürgitus. Sinkevicius ütles, et praegu ei saa kinnitada ega ümber lükata, kas mehed poissi enne maja süütamist peksid ja kas tal oli seetõttu vigastusi, mis ei võimaldanud põgeneda, või kas ta süütamise ajal magas.