Ameerika režissöör Jonathan McHugh uuris läbi kaamera roki pöörast väge

See on tõsine asi, minna inimesi lükkama, mosh’ima ja enda viha välja elama või ronima kellegi otsa, kus sa võid kukkuda ja kaela murda. Lihtsalt sellepärast nii teha, et saada lava ette või et rokistaar vaataks sinu poole ja suruks su kätt – see on võimas, et inimesed nii teevad.

Ka bändid saavad sellest energiat juurde, neid kütab see üles, kui keegi kontserdil nii teeb. Filmi tehes tahtsime keskenduda ka sellele, et need tegevused on omavahel seotud. Fännid annavad energiat bändile juurde ja bänd annab fännidele energiat juurde.

Filmis on ka ratastoolis naine, kes ronib rahva otsa surfama. Mõnele inimesele on see siis ka elustiili küsimus?

Jah, see naine on väiksest linnast Tennessee osariigist, elab haagiselamus, ta kaotas oma jala mootorrattaga sõites liiklusõnnetuses ja tal pole olnud kõige parem elu. Rokk annab talle jõudu, et tulla oma päevaga toime, ja see sõpruskond, rokifännide kogukond ja uute inimestega kohtumine on talle väga ergutav. Rokifännid on unikaalsed inimesed, kes armastavad seda muusikat väga, nagu filmis on näha.

Kas teie arvates on mõnel teisel muusikastiilil ka selline kokkuhoidev fännikogukond?

Käin paljudel muusikafestivalidel ja ma pole seda leidnud. Rokifilmi tehes leidsime väga tihedalt seotud kogukonna. Leidsime palju kirglikke fänne, see muusika ajab nad hommikul voodist välja.

Kas narkootikumid ja alkohol on ikka probleem rokikogukonnas või on see minevik?

Me ei tahtnud sellest alguses filmis üldse rääkida. Aga pidime Chris Cornelliga (Soundgardeni laulja, kes tegi enesetapu – toim) tegema intervjuu filmi jaoks, kuid ta suri päev enne intervjuud ära.

Läksime järgmine päev kontserdipaika, nende bändiruumi silt oli veel üleval. Saime toore reaktsiooni fännidelt, mida me alguses kasutada ei plaaninud. Lindistasime selle üles, sest see on suur ja traagiline asi, kui peaesineja ei ilmu kohale.

Mõni kuu hiljem pidime tegema intervjuu Chester Benningtoniga (Linkin Parki laulja, kes tegi enesetapu – toim) ja ka tema suri. Need mehed põlesid läbi. Järsku mõistsime, et me ei saa seda kajastamata jätta, sest läbipõlemine ja sõltuvused on osa rokist.

See pole vaid rokimaailma probleem, opiaadid on meie ühiskonnas suur probleem. Mu tütre parima sõbra vend, 19-aastane poiss, suri kaks nädalat tagasi opiaadi üledoosist. (Ameerikas kirjutavad arstid patsientidele tihti välja valuvaigisteid, mille peatoimeaine on mõni opiaat – toim.)

Laulupidu paneb teid mäletama ajalugu ja tekitab ühtsustunde nagu rokkmuusika nende fännidele.

Eestlased laulsid end Nõukogude Liidust välja. Kas rokil ja koorilaulul on mingi seos?

Jah, ma arvan, et tänapäeva muusika pole kuulatajate jaoks tihtipeale korduvalt kuulatav. Rokil on aga üle viiekümne aasta ajalugu, mis on võimas asi. See muusika on midagi võimsat, mis laseb fännidel end vabalt tunda, lasta enda lõdvaks ja muusikale kaasa elada. Muusikat kuulates jõuavad nad sellisele emotsionaalsele tasemele, kuhu nad muidu ei jõuaks.

Sama on teie laulupidudega. Teie riigis, mis pidi tegelema Nõukogude režiimiga mitmeid aastakümneid, tunda vabadust ja laulda vabadusest – see on võimas.

Mulle meeldib, et laulupidu hoiab ajalugu elus. Laulupidu paneb teid mäletama ajalugu ja tekitab ühtsustunde nagu rokkmuusika nende fännidele.

Kas teie arvates tuleb kunagi rokkbänd, mis on sama suur kui The Beatles või Led Zeppelin?

Pean ütlema, et ei tule, aga samas ära iial ütle «iial». Need kaks bändi on minu arvates nii erilised: kõik, mis nad tegid, oli suurepärane.