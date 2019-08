Majakõrgune pilt kasest tundub nagu päris puu

Tartus Tiigi 8 maja otsa- ja esiseinale on täna õhtupoolikuks suuremas osas valminud hiiglaslik pilt, mis möödasõitjatele võib tunduda nagu ehtne puu. Osaühing Piiritus on selle maalinud kunstnik Edgar Tedresaare kavandi järgi. Maalijate hulgas on ka autor ise.