Vihmahood Ihaste melu ei sega, kontsert kestab, kauplemine käib

Ihastelane Mart Rinken pakub näiteks aiasaadusi – õunu, marju, tomateid, kurke ning soovitas osta just martsipani-õunu. Need, mis puu alt korjatud, ei maksnudki midagi, ainult üks euro kilo.

Vanast-Ihastest on kohal oma koduse kohvikuga Reilika Lall koos 11-aastase tütre Ketriiniga. Letile seatud kandikutel juustukoogilõigud ja šokolaadikoogi lõigud, sealsamas kõrval mitu taimeteed, maitsetatud vesi ning kohvitermos. Koogid võivad praeguseks kindlasti juba otsas olla.

Reilika Lall koos tütre Ketriiniga ning hea ja paremaga, mida nad on eile päeval kella kolmest saadik valmistanud, et laadaliste ees uhke olla. FOTO: LAILA KAASIK /

Reilika Lall ütles, et mehe vanavanematel oli juba ammusest ajast Ihastes suvila, mille nad on koduks ehitanud ning Ihastes meeldib elada väga, kuna see on niisugune koht, et elad nagu maal, aga siiski linnas.

Ihaste lähedalt on laadale tulnud Merili Olesk ja Rait Prits. Kuna Merili on kokk, siis tema on laadalistele keetnud kaht sorti suppi. Üks oli hapuoblika-kana-supp ja teile kalasupp. Kaaslane Rait Prits oli kergelt soolanud kurke ning parajad topsitäied valmis neist lõiganud. Mõnusad krõmpsud.

Ihaste laadal käib täna ka rahvahääletus, et milline suutäis maitseb paremini. Reporter andis oma hääle krõmpsudele kurkidele, mis võivad nüüd küll juba otsas olla.

Edukalt läheb äri 11-aastasel Nikita Kuznetsovil, kes oli kohal koos sõbra Antoniga. Lett poiste ees on täis väikseid ja veel väiksemaid mudelautosid ning karvaseid kaisuloomi. Nikita müüginipp on see, et kui ostad temalt kaks mudelautot, saad kolmanda tasuta. Mõni auto maksab 50 senti, mõni 1.50. Ei lähe mööda poolt tundigi, kui Nikital on kaksteist autot müüdud.

Otse laadaplatsi naabruses elav Aili Pärg on letile pannud hiljuti vardasilmast tulnud sokid. Täiskasvanud inimene saab talt paari ainult 10 euro eest.

Hästi läbi kootud ja ilusate kirjadega sokid. Autor Aili Pärg. FOTO: LAILA KAASIK /

Ailile meeldib nii väga kududa, ükskõik kas tellimise peale või heast meelest ja heategevuseks või siis Ihaste laadale, kus ta varemgi on müünud. Kui mõni sokipaar end tasa teenib, ei lõpe ka lõng kodust otsa, ja Aili saab jälle kududa.

Värviline Leedu maius. FOTO: LAILA KAASIK /

Ainus võõrkeelne mees platsil on leedukas Arturas Jankauskas, kes on kohal maiustega, milles pähkel ja seemned kas tugevas mahlakallerdises või halvaas või mingis muus segutaolises pastas, kas rullikeeratult või ümmargustes kerades nagu juust. Hästi värviline, aga siiski puhas maitseterohke toit.

Valmib Panevežises, internetikodu www.panfood.eu

Päeva juht Rohke Debelakk leidis laadalt ühe päris noore kaupleja. FOTO: LAILA KAASIK /

Ihaste päeva juhatab Rohke Debelakk, kes oma mikrofoniga müüjate ja ostjate vahel ringi käib ning juttu ajab või laval esinejaid välja kuulutab.

Keskpäeval alustasid Pille muusikatoa lapsed. Valmistusid tantsukooli JJ-Street tantsijad. Muusikuid ja mängijaid jätkub lavale kuni õhtu kella 18-ni välja.

Pille muusikatoa esinejad laval. FOTO: LAILA KAASIK /

Mida veel? Kohal on, või vähemalt olid päästjad ja igaüks võis proovida, kuidas ta tulekustutiga leekidest jagu saab, henna- ja näomaalingute tegijad ning jooksu ja orienteerumisvõistluse korraldajad.