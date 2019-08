Aarike külas uppus autoga tiiki sõitnud mees

Laupäeval kell 19.45 teatati politseile Tartumaal Kambja vallas juhtunud õnnetusest, kus sõiduauto võis sõita tiiki, teatas politsei- ja piirivalveamet. Sündmuskohal avanenud vaatepilt viitas võimalusele, et tiigipõhjas on suure tõenäosusega auto ning päästjad tõmbasid sõiduauto Audi A4 tiigist välja. Sõiduki väljatõmbamisel selgus, et selles hukkus autot autot juhtinud 63-aastane mees.