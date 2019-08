Kokora laadal müüs külaseltsi juht oma mopeedautot. Aga tulutult!

See laat on vaikne, omaetteolemisega ja kodune.

Selsamal Kokora laadapäeval on aga naabermaakonnas Jõgevamaal Lohusuus kalalaat ning Põlvamaal Hauka laat. Pole ime, et inimesed rallivad mööda maanteid kas sinna või tänna ning Kokora on otsekui nööpnõel, mis kahe silma vahele jääb.

Siiski mitte päriselt, sest Kokora laada reklaamlause kõlab: «Nööpnõelast traktorini», ja see meelitab uurima.

Külakeskuse kõrvalolev plats on laupäeva hommikul pärast kella kümmet askeldajaid täis. Külakeskus ise on ka vaatamist väärt, sest kuulub Kokora mõisa majapidamiskompleksi, kus kunagi oli vasikalaut.

Kui seda maakiviseintega hoonet 2007. aastal pärast Kokora külaseltsi asutamist renoveerima asuti, peeti seal kanu.

Seltsi juht on praegu Inge Rebane. Ta selgitab, et 2007. aastal hakkasid külaasju ajama kõigepealt kohalik tootja Margus Paapsi ja teised asjalikud mehed, kes leidsid, et Kokora kandis peaks midagi olema, et kogukonda ühendada ja inimeste meeli ergutada.

Vanasse mõisalauta tekkis Euroopa raha toel külakeskus, kus nüüd jätkub tegevust aastaringselt, kus on avar saal, kööginurk, raamatukogu ja kangasteljed. Tegutseb ansambel Kõkaru, mis Kodavere murdes tähendab küla ennast – Kokorad.

Auto – 800 eurot

Inge Rebane on sel päeval samuti kaupleja ja laadal väljas koos oma noorema, 10-aastase poja Germoga.

Müügiks on asjad, mis kodus seisma jäänud, puhtad kasutamata tekstiilesemed ning ühe taluniku vutimunad, kes ise Hauka laadale põrutas.

Seltsi juht Inge Rebane koos poja Germoga. Sinine mopeedauto tagaplaanil. FOTO: LAILA KAASIK /

Siiski on Inge Rebane müüki toonud ka midagi üpris suurt — oma sinise mopeedauto, mille kolm aastat tagasi välismaalt 1400 euro eest ostis.

Autosõidulube tal ei ole, aga selle liikuriga võib sõita lubadetagi. Inge Rebase mees Gunnar Rebane on nimelt kaugsõiduautojuht ja kodust sagedasti ära. Ingel on külade vahel liikuda vaja ja seetõttu tuli midagi välja nuputada. Toodi mopeedauto.

Mopeedauto on müügis 800 euroga.

Müügiotsus sündis aga seepärast, et Inge Rebane hakkas autojuhikursustel käima ja saab varsti sõita pärisautoga!

Poeg Germo müüb kõrval vanu mänguasju, väikest elektriklaverit, spinnerit ja Harry Potteri kaarte, mis teda enam ei huvita. Germo käib Alatskivi koolis ja läheb neljandasse klassi.

Viineripirukas - 25 senti

Laadaplatsi teeäärsest lauast toob tuul ninna küpsetiste lõhna. Laua taga askeldavad ema, Maarja-Magdaleena kooli õpetaja Aili Kruusaauk ning ta lapsed – 11-aastane Kaur, 9-aastane Kaira ja 7-aastane Kaari.

Lahtine sibulapirukas ja mini-viineripirukad on ema Aili tehtud.

Poeg Kaur küpsetas vahvleid.

Tütar Kaira tegi toorjuustuglasuuriga porgandikoogi ja juustukeerud ning noorem tütar Kaari küpsetas küpsised nimega kookosmütsid.

Kruusaaugu pere küpsetised. FOTO: LAILA KAASIK /

Juba on kohal kaks ostjat, kes silmadega maiuspalu valivad.

Ema Aili Kruusaauk selgitab, et kõik see on lastel üks äritegemise koolitus, kus arvepidamise oskust ja planeerimist vaja.