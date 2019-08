Suri Tartu Herbert Masingu Kooli juht Tiina Kallavus

Kooli arendusjuht Siim Värv ütles, et Tiina üks viimaseid palveid oli, et kooliperele saaks edasi öeldud, et ta on neid kõiki tingimusteta armastanud. «Mulle endale näib, et see lause, et see soov iseloomustab Tiinat väga hästi,» lausus Siim Värv.