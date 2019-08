Andekad puhkpillinoored Saksast näitasid ERMis taset

See orkester on paljudel konkurssidel silma hakanud ja diplomeid võitnud. Näiteks saavutasid nad 2017. aastal Austrias, kus leidis aset rahvusvaheline noorte puhkpilliorkestrite konkurss, teise koha kõige kõrgemas kategoorias. Ja eelmisel aastal lõid nad parima noorteorkestrina läbi Saksamaa puhkpilliorkestrite rahvuslikul konkursil.

Väikesel postril, mis neid tutvustab, on kirjas, et iga orkestri liiget motiveerib see, et laval tuleb esineda nii hästi kui võimalik, aga seejuures säilitada kogu rõõm ja nauding, mis musitseerimisest võimalik saada on.