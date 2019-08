Kaubamajas võib igaüks osta koolitarbeid, et annetada need suurperede lastele

Nimelt on müügiala kõrval üks suur roosa kast ja kasti juures vabatahtlikud, nii täiskasvanud kui ka lapsed, põlled ees. Nad ulatavad möödakäijaile lendlehti, millel Eesti lasterikaste perede liidu üleskutse: «Poeta ostukorvi mõni koolitarve ja too see meie kogumiskärusse. Aitame sinu heateo toimetada lasterikka pereni,» ja jagavad selgitusi.

Peab ütlema, et tartlased on lahked ja helded, sest näiteks eile õhtupoolikul oli see kast juba suuremas osas täis. Pealmises kihis paistsid pliiatsid, mapid, vihikud, joonistusplokid, värvilised paberid, pastapliiatsid, vildikad ja igasugu värvid.

Kast hakkab annetatud koolitarbeid varsti täis saama. Triinu Jairus vasakul koos Mariliina ja Annaliisa Suviga. FOTO: /Seleri Tidor

Rõõmsa näoga seisis kasti kõrval Tartu pereliidu liige Triinu Jairus, kes on nelja lapse ema. Ta ütles, et kõik annetatud asjad sorteeritakse ja loetletakse üle ning jagatakse perede vahel ära. Tartus annetatud õppevahendid jõuavad just Tartu suurperedeni.

Ka oli täies koosseisus kohal perekond Suvi ehk siis 9-aastased kaksikud Annaliisa ja Mariliina, nende 11-aastane vend Sulo ning ema Küllike ja isa Margus Suvi.

Nemad rääkisid, et toredaid hetki on päeva jooksul olnud. Näiteks see, kuidas üks naine tuli ja ütles, et ega ta enam väga täpselt teagi, missuguseid koolitarbeid lastel tänapäeval vaja on, aga tal on 10 eurot, mille tahaks targasti ära kulutada. Ning siis ta käiski koos kaksikute Annaliisa ja Mariliinaga riiulite vahel, kus nad koos kooliasju valisid.

Niisugune võimalus lasterikastele peredele annetada jääb Tartu kaubamajas alles kuni septembrini.

Igal päeval kastide juurest toimekaid talgulisi küll ei leia, aga kogumiskast ei kao enne septembrit kuhugi. Kes vähegi tahab, märkab seda. Sama võimalus on Tallinna kaubamajas.

Kui annetuskastil on kaas peal, ei ole kast siiski kinni. Igaüks võib kaant nihutada ja oma annetatud koolitarbed kasti poetada. FOTO: /Seleri Tidor

Ka jõuab Eesti lasterikaste perede liidu kampaania «Lapsed Kooli» 15. kuni 18. augustini üle Eesti neljakümnesse Selveri kauplustesse.

Eesti lasterikaste perede liidul on see juba kümnes aasta korraldada niisugust heategevusprojekti, mille eesmärk on koguda suurperede lastele kvaliteetseid koolitarbeid.