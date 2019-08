Eesti Rahva Muuseumis mürtsuvad pillid kaks päeva jutti

«See, kes tahab kuulata tipptasemel sümfoonilist puhkpillimuusikat, olgu kindlasti kohal,» rõhutas Margus Kasemaa. Sakslasi saab kuulata ka täna õhtul kell 20 ja pühapäeval kell 13.15.

Kahe päeva jooksul kuuleb ERMi kolmel laval aga kokku paarikümmet puhkpilliorkestrit, pasunakoori ja bigbändi. Kaugemad tulijad on, nagu öeldud, Saksamaalt, aga ka Lätist – Gulbene puhkpilliorkester ning Sigulda ja Ogre puhkpilliorkestrid.

Eestist on kohal Väägvere pasunakoor, kaitseliidu Tallinna maleva orkester, Pärnu noorte puhkpilliorkester, Tallinna tehnikaülikooli Dance Band, Tartu levimuusikaorkester, ÄGE Brass, Emeriit Brass, Tartu saksikoor, Saekoja Dixieland Band, Piirilinna Bigband, puhkpilliorkester Forte ja puhkpilliorkester Tartu, mida dirigeerib Margus Kasemaa ise ning Tartu rivitrummide ansambel, mille kunstiline juht on tema tütar Helen Kasemaa.

Kui kõik muusikud ükshaaval üles lugeda, saab neid üle 400.

Kolm lava, ühel tantsuõhtu

Festivali lavad asuvad ERMi silla-alal ja Hurda saalis ning on nii täna kui homme esinejatega täidetud. Aga festivali lava on ka muuseumi kõrval viinaköögi müüride vahel, kus täna alates kell 14 kuni öösel kella üheni mängivad orkestrid nii meeleolukaid kavu, mida saab suurepäraselt nautida tantsides.

Viinaköögis on avatud kohvik, kus pakutakse suupisteid. Menukaks joogiks kujuneb seal kindlasti ERMi käsitööõlu.

Küsimuse peale, miks on festival ERMis ja mitte all-linnas, vastas Margus Kasemaa, et kuna Tartus ei ole enam kultuurimaja, siis on kultuurimajaks kujunenud ERM ning seda kõige paremas mõttes. Juba eelmisel aastal oli festivali teine päev muuseumis. Korraldaja on veendunud, et muusuemis töötavad väga suure südamega ja väga professionaalsed töötajad ning seal on suurepärased tingimused muusikasündmuste korraldamiseks.

Festival on tasuta

Siiski on oodatud annetused, just nii helded nagu ühele või teisele kuulajale sobib. Korjanduskarbid leiab lavade lähedusest. Kogutud raha läheb festivali edasise kulgemise toeks ja Tartu puhkpilliorkestri kunstilise tegevuse toetuseks.

Margus Kasemaa mõtlebki juba järgmisele aastale, mil Tartus leiab aset 15. rahvusvaheline puhkpillifestival, kuhu tuleb vähemalt üks orkester Iirimaalt ja kaks Itaaliast, samuti noored esinejad Pihkvast.

«Kallis Tartu linn, hoidke meid ja kaitske meid ning aidake meil teha 2020. aastal vääriline juubelifestival,» ütles ta. «15 aastat on suur asi. Orkestri tegemine ei ole kunagi lihtne. Aga kui välja tuleb, on rõõmu kõigil küllaga.»

Küsimuse peale, kui palju on näiteks Tartu puhkpilliorkestri mängijate hulgas just noori muusikuid, vastas Kasemaa, et neid ikka on, ja eks ta püüab kõigest väest, ja mõni ikka tuleb.

Seejärel unistab Kasemaa sellest, et äkki see noor saab siis aru, et üksi on ka väga tore mängida, aga suures orkestris mängimine on veelgi parem ja sel on lausa eriline väärtus.

Nii Margus Kasemaa nende festivalidega möllabki, kuna igatseb hoida puhkpilliorkestreid ja anda neile Eestis üks päris oma laulupidu, kuhu nad koguneda võiksid.