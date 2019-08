Kääpa kohvikutepäev toob rongkäigu, laulupäeva ja tantsuõhtu

«Mul on kõige parem meel selle üle, et lõpuks saab teoks meie kauaaegne unistus, meeste kohvik. See asub Kääpa sissesõidu tee ääres Metsaääre talus. Mehed on võtnud suuna pakkuda ulukilihast tehtud roogasid. Metsaandidest on seal mängus ka seened ja marjad,» rääkis Kääpa kohvikutepäeva korraldaja Annika Oras.