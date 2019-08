Tartu noored BMX-krossi sõitjad tõid meistrivõistlustelt mitu esikohta

«Suuri üllatusi ei olnud, favoriidid said ka oma võidud,» lisas Veeranna.

Peakorraldaja sõnul vältis üllatusi vältis ka see, et meistrivõistlused olid neljaetapilised ning tugevamad said ebaõnnestunud etapi koondarvestusest välja arvata, sest arvesse läks kolme kõige parema etapi tulemus.