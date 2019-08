Kopsuarst hoiatab: hapnikubaar rikub tervist

Hapnikubaari operaator Mari-Liis Põldar selgitas kohapeal, et hapnikushoti all mõeldakse ühte hapniku tarbimise seanssi, mis kestab üldjuhul kolm kuni viis minutit. «Üks seanss kestab vähemalt kolm minutit, aga ülempiiri selle kestusel pole. Viis minutit on pigem optimaalne aeg,» ütles ta.

Kui meid ümbritsevas õhus on hapnikku 21 protsenti, siis baaris 95-protsendilise hapniku sissehingamine pidavat tekitama mõnusa ja energilise tunde. «Lisaks aitab see stressi leevendada ning parandab keskendumisvõimet, selleks piisab juba vaid ühest seansist,» sõnas Mari-Liis Põldar. Siiski rõhutas ta, et hapnikubaar on meelelahutuslik, mitte meditsiiniline koht, ning tegu on eelkõige «huvitava sensatsiooniga».

Inimene vajab hapnikku väga täpse kontsentratsiooniga, toonitas aga Tartu ülikooli kliinikumi kopsuarst Ülle Ani. «Kui esmapilgul võiks eeldada, et suurem kogus sissehingatud hapnikku võiks olla organismile kasulik, siis tegelikult on ohtlik igasugune muutus – ohtlik on ka hapniku tõus sissehingatavas õhus,» sõnas Ülle Ani.