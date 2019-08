Riigi stipp aitab noortel teadlastel piiri taga õppida ja elada

Lõviosa neist on juba õpingud lõpetanud, mõnel noorel on need lõpusirgel. Kolmapäeval kohtusid Kristjan Jaagu stipendiaadid Tartus tänuüritusel, kus soovitasid kõigil teistelgi kasutada piiri taga õppimise võimalust.

Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere ütles, et tal on väga hea meel, kui noored talendid lähevad välismaale õppima, ja veel parem meel, kui tulevad tagasi Eestisse õpitut rakendama. Toomperega on ühel meelel Tartu ülikooli füüsikainstituudi vanemteadur Heli Lukner, kes lisas, et tema arvates on Eestis hea talendipoliitika, mis laseb noortel välismaale minna, seal õppida ja maailma avastada ning seejärel kodumaale tagasi tulla.

Väärt kogemused ja suhted

Saksamaal Max Plancki valgusteaduste instituudis järeldoktorantuuri läbinud Lukner märkis, et olles ise piiri taga õppinud, teab ta, kui hea kogemustepagasi, mõtlemisoskuse ja suhtlusvõrgustiku saab välismaal õppides. «Selliseid inimesi on vaja igas sektoris,» ütles ta.

Ka tõlketeadlane Terje Loogus, kes õppis aastatel 2003–2007 Saksamaal, soovitas noortel välismaale õppima minna, kuna sealt saadud kontaktid ja kogemustepagas on hindamatu.

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on haridus- ja teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärk on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Programm pakub stipendiume välismaal õppimiseks üliõpilastele ja noorteadlastele, sihtrühm on magistrandid, doktorandid ja noored teadlased.

Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendiumiga kaetakse stipendiaadi õppimisega seotud elamis- ja sõidukulud ning vajaduse korral ka muud õppimisega seonduvad väljaminekud. Stipendiumi suurus oleneb sihtkoha elukallidusest: näiteks on Taanis ühikuhind päeva kohta 46 eurot, aga Nicaraguas 19 eurot. Populaarseimad õpinguriigid on Suur­britannia, Soome ja Prantsusmaa.

Uued professorid

Kristjan Jaagu stipendiumi on 16 aasta jooksul saanud 175 õppurit tervikliku õppeaasta läbimiseks välisülikoolis. Õpingud on lõpetanud 110 stipendiaati.