Kodukotuse juht Malle Salk tahaks, et asjad rahulikult laabuksid ja et ei õhutataks üles emotsioone seal, kus neid vaja ei ole. Et eakate organisatsioon võiks end sügisel Viljandi maantee 75 ehitatavas büroohoones kenasti sisse seada ning Staadioni 48 vanas puumajas renditavad ruumid rahuga maha jätta.