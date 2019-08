Juhtimisõiguseta Läti rekajuht pandi kümneks päevaks pokri

«Veoki roolist vaatas politseinikele vastu noor mees, ent isikukontrolliks esitas ta ametnikele keskealise mehe juhikaardi. Politseinikud selle triki õnge ei läinud, ta võttis pika vestluse peale taskust siiski välja oma isikutunnistuse ning sai ilmsiks, et tegu on 29-aastase Läti mehega, kel püüd oma koormaga Narva jõuda. Kontrollimisel ilmnes seegi, et masina roolis olnud mehel puudus igasugune juhtimisõigus ning ka sõidumeerikus kasutatud juhikaart ei kuulunud talle,» kirjeldas Tartu patrulltalituse vanemkomissar Gunnar Rätsepuu juhi poolt toime pandud rikkumisi.