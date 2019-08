Politsei tabas Jõgevamaal vähemalt seitsmes sissemurdmises kahtlustatavad

Kõre lisas, et kuigi varguses kahtlustatavad on tabatud, ei tohi kohalikud siiski valvsust kaotada. «Mitmetel juhtudel olid tööriistad ja muud esemed lihtsasti kättesaadavad, olgugi et maakond elas teadmises, et vargad on järjepidevalt liikvel. Lukustatud uksed, väärtuslikumate tööriistade ja tehnika märgistamine ning võimaluse korral ka valveseadmete paigaldamine on vaid mõned võimalused oma vara kaitsmiseks,» soovitas juhtivuurija.