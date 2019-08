Noored lähevad malevasse seltskonna, mitte raha pärast

Kui üle-Eestilisi malevasuve lõpuüritusi on peetud juba aastaid, siis Tartumaa malevlaste suve lõpuüritus toimub esimest korda.

«Kõik paraku üle-Eestilisele kokkutulekule ei mahu, seega mõtlesime anda võimaluse ka Tartumaa malevanoortele võimaluse ühiselt suve lõpus veel koos aega veeta,» selgitas Tartumaa töömaleva koorrdinaator Natali Joonas.

Malevlased kinnitasid, et töö ja selle eest saadav palk on malevasuve juures täiesti teisejärguline. Sel suvel 19 päeva

Lääneranna malevarühmas osalenud Janne Rääk pidi veidi mõtlemiseks aega võtma, et meelde tuletada, mis töid nad sel korral malevas tegid, sest malevaga seoses tuli meelde ikkagi seltskond ja lõbusad seiklused. «Tööd tegime seal muidugi ka, värvisime aedu ja käisime kohalikus surnuaias heakorra töid tegemas, aga töö tegemine käis justkui möödaminnes, kõike muu jäi paremini meelde,» lisas Rääk.

Tema jaoks oli tänavune malevasuvi juba viies kord. «Esimene kord olin liiga noor, et kusagile kaugemale malevasse saada, siis olin linnamalevas, aga ma väga soovisin kodunt kaugemale malevasse saada,» meenutas ta. Ka meenus talle, et esimesel malevasuvel oli ka töö kõige raskem. «Pidime teesillutise pragude vahed samblast puhtaks rookima, aga see sammal ei tahtnud kuidagi sealt lahti tulla,» sõnas ta. Edasiste malevasuvede tööd olid talle jõukohasemas. «Riisumine, rohimine, koristamine, need olid oluliselt lihtsamad,» lisas ta.

Viimane malevasuvi

Ka Liis Karo jaoks oli see aasta viies kord malevas kaasa lüüa. Tema jaoks on tänane maleva lõpusündmus ka veidi kurva alatooniga. «Olen 19-aastane, mis tähendab, et noorte töömalevasse ma enam vanuse pärast järgmisel aastal minna ei saa,» sõnas Karo.

Samas on ta veendunud, et lööb edaspidigi malevategevuses kaasa. «Soovin edaspidi hakata malevas rühmajuhiks,» lisas ta.

Sel korral osales Karo rahvusvahelises töömalevas, kus lisaks eestlastele lõid kaasa ka venelased, sakslased, hispaanlased, türklased, itaallased ning isegi kaks vietnamlast. «Seltskond hakkas omavahel üllatavalt kiiresti klappima ning minule üllatuseks olid kõige aktiivsemad just eestlased, kes utsitasid teisi mängudes osalema ja olid igapidi aktiivsed,» selgitas ta.

Eile ja täna selgitavad Tartumaa malevanoored tervisespordikeskuses välja, milline on kõige sportlikum rühm, kes saab võimaluse osaleda nädala pärast üle-Eestilisle malevlaste kokkutulekul Ruunaveres.

Telgiga lombis

Malevlasi ei heidutanud ka eile pärastlõunal Elvas maha sadanud paduvihm. «Oleme ennegi telkidega lombis maganud, eelmisel aastal malevlaste kokkutulekul unustasime telgile vihmakatte peale panna ja siis hommikuks oligi loik külje all,» meenutas Janne Rääk.

Noorte töömalevasse on alatu tahtjaid rohkem kui kohti. Erandiks polnud ka see aasta. «Umbes pooled tahtjad jäid paraku kohast ilma, sest kahjuks pole kõigile tahtjatele tööd pakkuda,» lisas noorte töömaleva koordinaator Natali Joonas.