Galerii: isetekkeline vihmahoog nihutas isetekkelise kultuurifestivali algust edasi

Kes kõik ja millest tegelikult räägivad, selgub kohapeal. Võibolla läheb tantsuks. Võibolla maalivad ja joonistavad kunstnikud midagi niisugust, millega nad ise rahule jäävad, aga võibolla ei saagi pilti valmis, nagu rääkis Alo Aarsalu. Kindel on igatahes see, et mõned Konrad Mäe stuudio kunstnike maalid on seatud Õnne 33 kuuri seinale näituseks.