Arvamusfestivalil saab Tartu ülikooli teaduskooli telgis enda nutikust proovile panna

«Meie kõigi huvides on, et värske teadus jõuaks võimalikult kiiresti ühiskonda ja inimeste teadvusesse, samuti see, et teadlased oleksid oma projektide kujundamisel kursis ühiskonna ootuste ja vajadustega. Selleks tuleb tihendada kontakte teadlaste ja avalikkuse vahel. Arvamusfestivali teadusala on koht, kus teadlaste näod saavad tuttavaks ning kus kujuneb selgem arusaam teadustöö olulisusest meie igapäevaelu paremaks muutmisel», sõnas värske teaduse ala arutelu juht Tuul Sepp Eesti noorte teaduste akadeemiast.

«See aasta on Eestis uute sihtide seadmise aasta – koostamisel on strateegia «Eesti 2035» ja mitmed valdkondlikud arengukavad. Edukate riikide arengu eestvedajad on enamasti targad inimesed ja teadus. Eesti teadus on meid juba teinud suuremaks kui meie füüsiline suurus võimaldaks. Veelgi suuremaks kasvada saame vaid teadusesse investeerides ja teadustulemusi oma elu edendamiseks kasutades. Hea meel on selle üle, et eestimaalaste huvi teaduse vastu kasvab ja üha rohkem teadlasi tahavad oma töö tulemustest rääkida. Sestap oleme koos partneritega teadusala laiendanud värske teadusalaga,» lausus Eesti teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.