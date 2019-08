Nõo vallas varastati mitmest kohast väärtuslikke tööriistu

Nõo vallas Nõgiaru külas varastati tööriista kuurist viis akutrelli, kuus akut ja üks ketaslõikur. Sisse murti ka teise kohta, ühe maja kõrvalhoonesee, kust varastati nurgasaag ja kettsaag kahe akuga. Mõlema sissemurdmisega tekitatud kahjud on selgitamisel.

Teisipäeval avastati, et Tartu vallas Äksi alevikus on Chevrolet bussist varastatud sülearvuti ja reisikohver. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel.