Amfiibtraktor liigub ühest ujumiskohast teise

«Oleme lasknud oma väikeste järvede ujumis- ja puhkekohti ka varasematel aastatel niita, kuus-seitse suve tagasi sai see töö tehtud, aga väikestes veekogudes on veetase madal ja veetaimed hakkavad uuesti vohama,» ütles Tartu valla keskkonnaspetsialist Kadi Kukk. «Nüüd on vaja jälle niita, et inimesed saaksid seal ka tulevikus ujuda.»