Rekordarv noori pürib Tartus ehitusviimistlejaks

Kutseõpetaja Tiina Friedrichson on veendunud, et erinevalt mehest pildil tunnevad ehitusviimistluse eriala lõpetanud oma ametit.

Tõdemus, et ITga seotud erialad on tänavu ja jäävad ka lähiaastatel kutseharidust omandavate noorte seas menukaks, pole üllatus. Küll on aga üllatus see, et Tartu kutsehariduskeskuses laekus tänavu kõige rohkem avaldusi hoopis ehitusviimistluse erialale, seda ametit tahab õppida 120 noort, mis on viimase viie aasta rekord.