Jääaja keskuses saab «supelda» müstilises ürgmeres

VR-prillidega näitust vaadates leiab külastaja end istumas 600 miljoni aasta taguses mere põhjas, ümber sibavad väikesed koorikloomalaadsed mereelukad. Prillidest avanev vaade ja kõrvu kostuvad helid on säärased, et tekib tunne, nagu peaks «vees» jalgade ja käte liigutamiseks varuma veidi rohkem jõudu. Ka tajusid mõned külastajad, et VR-prillidega näitust vaadates hingavad nad veidi sügavamalt ja aeglasemalt, umbes samamoodi, nagu snorgeldustoruga päriselt vees kümmeldes.