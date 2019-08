Siiri Laidla: rutta, kirjake, rutta ...

Pedagoogid kurdavad, et õpilastel on raskusi eneseväljendusega, loetud tekstist arusaamisega, sidusa teksti koostamise ja kirjatehnikaga. Kõik need osaoskused on emakeeleõppe alustalad, milleta ei saa ühtki last emakeele oskajaks tunnistada. Ometi tehakse ses asjas aina suuremaid mööndusi. On loobutud kirjandist, nn kohustuslik kirjandus on taandunud soovitatava tasemele, ja ega keegi riidle, kui laps üldse ei loe ... Vastuseisu on leidnud ka kirjatehnika. Arvutiklahvidel pole ju vahet, kas nendel klõbistab kald- või püstise käekirjaga kasutaja. Mida kostaks selle peale Sherlock Holmes, kelle oskus isikut käekirja järgi tuvastada pole enam mingi argument? Ja grafoloogidel pole enam millegi järgi inimese iseloomu tõlgitseda.