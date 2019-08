Enriko Talvistu: sunnigiidid Tartus

Olen pidevalt tundnud hirmu Euroopa vasaktraditsioonidega riikides, kus kohalik ametiühing ja eriti nende järelevalvajad sind kohe kohalikule politseile üles annavad, et anda teada nende koduturu ja ametiühingu kaitse rikkumisest. Need Portugali või Lõuna-Itaalia seigad, kus politsei uurimise tõttu terve grupi reis peatub ligi tunniks kuuma päikese käes, on sügavalt mällu sööbinud.

Õnneks olen tänu kätteõpitud valetamisoskusele ja kiiretele põgenemisoperatsioonidele pääsenud üsna mahukatest (paar tuhat eurot) trahvidest, mida ka sind värvanud reisifirmad maksta ei taha. Bussis tee, mida tahad, aga välja tulles ei tohi «tuuleveskit teha», et see kirik on seal ja see monument teisal. Seisad käed taskus ning silmad ümberringi justnagu «lihaturu varblasel», et oled siin vaid selleks, et grupile kellaajalisi orientiire anda.

Turism on samasugune kolmanda sektori äri nagu iga teinegi. Ennekõike loodud reisiseltskonna, mitte kohalike giidide ametiühingu meeleheaks. Need võtavad raha ning reisi hind sellest vaid kallineb. Vähem jääb raha ja aega, mida väikelinnas kulutada. Aga see on ju meie majanduslik eesmärk Tartus.

Selleks et meelitada turiste siin ka ööbima, oleks ülim. Aga sealjuures ei saa vältida ka neid, kes teevad Tartut kahe tunniga («to make in two hours»). Igatahes sundida Tartusse saabuvaid gruppe võtma kohustuslikku kohalikku giidi (justkui see oleks välja õpetatud ning see teine ei tea asjast midagi) on igal juhul vastu majanduse põhimõtteid.

Euroliidus olen kohanud küll arusaamu tööjõu ja giidide vabast liikumisest, aga kõnealuses raadiosaates eksponeeritud Saksa linnadest olen vaid korra aastaid tagasi kohanud Viinis ühte märkidega ülekleebitud rohelise pintsaku ja kaabuga ning põlvpükstes meest, kes mainis mulle kohustusliku linnagiidimärgi puudumist – minu juba kahekümnendal korral seda lühikest linnatutvustust teha. Muidu aitab see, kui sa küsid eesti keeles kohalikult ametiühingugiidilt, kas ta oskab seda keelt. Üldjuhul ei oska.