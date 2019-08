Kaidi Kaljula: miks tuli rääbisepüük varem peatada?

Selleks aastaks on rääbisepüük kutseliste kalapüügivahenditega lõppenud, sest aastane rääbise­kvoot on täis saamas. Et rääbisepüügi kohta on viimasel ajal levitatud mõningaid ebatäpseid fakte, siis kasutan võimalust seda teemat lähemalt selgitada.