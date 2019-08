Kui Indrek Hirv tuli toimetusse tooma oma uut raamatut «Emajõgi», tahtis ta mulle kui klassivennale pühendust kirjutada ja avastas siis, et prillid olid koju jäänud. Ta kirjutas siiski, aga kontrollis pärast minu käest üle, kas kõik tähed olid ikka õige koha peale saanud. Ja ütles, et kui kohe hooga ära ei kirjuta, võib valesti minna. See tema lause jäi mulle kõrvu kõlama ja tekitas hiljem intervjuu alustuseks sobiva küsimuse.