Uue erihooldekodu rajamisel jäi sõelale kaks asukohta

Teine valik oli rajada uus hooldekodu linnasüdame lähistele, Tartu maantee 1 asuvale endisele turuplatsile. Kolmas variant oli ehitada maja Tartu maantee 5 ja 7 vahel asuvale krundile. Ka need krundid asuvad üsna Põltsamaa linnasüdame lähistel. Esimesena välja valitud Kuperjanovi tänava krundist jäävad mõlemad mõnesaja meetri kaugusele.

Reedel teatas Hoolekandeteenused, et paraku pole Tartu maantee 5 ja 7 vahelisele krundile võimalik erihooldekodu ehitada ning ettevõte jättis selle kinnistu arutluselt kõrvale. Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd selgitas, et nimetatud krundile ehitamist takistavad sel asuvad elektrikaablid ja alajaam.

«Konsulteerides Elektrileviga selgus, et alajaama ja kaablite liigutamine on äärmiselt kulukas ja ajamahukas ning seega satuks ohtu hoone valmimine tähtajaks ehk 2021. aastaks. Selle tõttu ei saa me kahjuks seda maa-ala võimaliku asukohana kaaluda,» lisas Mänd.