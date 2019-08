Käputäis noori käib reedeti Raekoja platsil protestimas

Aktsioonil osalejad rääkisid, et looduse päästmiseks üksnes plakatitega istumisest ei piisa, ka tarbimisharjumused peavad muutuma võimalikult keskkonnasäästlikuks. Seda öeldes avanes neil võimalus enda veendumusi tõestada: platsil lendles tuules kilekott ning üks noortest läks ja korjas selle üles.

Üks protestijatestAleksandra Nikolajeva rääkis, et tal on plasti tarbimise vähendamiseks pilliroost kõrs ja ta üldiselt väldib ka kilekottide kasutamist. Ta arvas, et inimesed võiksid eelistada korduskasutatavaid asju, olgu nendeks siis riided või muud tarbeesemed. «Mina kannan riided valgest pruuniks,» teatas Miina Härma gümnaasiumis õppiv noormees.