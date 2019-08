Neist 10 kaikohta on mõeldud külalispaatidele, kus on võimalik piiratud ajaks randuda. Jõesadamas on külalistel võimalus kasutada ka elektri- ja veeühendust.

Luunja jõesadama kapten Carmen Mühlbach, kes on lõpetanud Eesti merekooli Tartu filiaali, rääkis, et praegu on huvilisi väga palju ja vabad on ainult mõned üksikud kaikohad, tõenäoliselt on järgmiseks hooajaks juba kõik välja renditud. Kapten märkis, et nüüdseks on Luunja jõesadam ametlikult registreeritud ka väikesadamana.