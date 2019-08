Tammelinna kodukohvikud panid toidu- ja veinifestivalile punkti

Üritus kulmineerus eile Tammelinna kodukohvikute päevaga, kus lisaks kõhutäitele said kohvikulised panna proovile ka oma oskused tööriistade käsitsemisel.

«Mul on parasjagu remont käsil ja poisid on ka seal juures toimetamas, trellil on kogu aeg aku tühi,» selgitas isa. Pärast kruvikohvikus käiku plaanisid Lasse, Klaus ja nende isa veel paar kohvikut läbi käia, kuid kõigis 36-s avatud kohvikus istumist nad endale eesmärgiks ei seadnud.